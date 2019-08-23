2019-08-23T19:56:18+03:00
Общество

На Кубани с начала 2019 года построили свыше 2 млн кв. метров жилья

Это практически половина от необходимого объема
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/Фото: admkrai.krasnodar.ru/
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В Краснодарском крае с начала 2019 года ввели в эксплуатацию свыше 2 млн. кв. метров жилья. Это – практически половина от необходимого объема, который оценивается в 4,7 млн. кв. метров.

- В данный момент регион входи в пятерку лидеров по объему сданного жилья. Также край показывает положительный опыт другим регионам, так как здесь внедряют комплексную застройку – т.е. девелопер возводит не только жилую и коммерческую недвижимость, но и социальные объекты – поликлиники, детские сады и школы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в региональном бюджете предусмотрено 220 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Благодаря этим средствам планируется переселить 263 человека из 118 квартир. Это примерно пять аварийных многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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