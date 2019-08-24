На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу
Трагедия произошла в 17:40 в районе 172-го километра федеральной автодороги «Кавказ», рядом с поселком Заветный под Армавиром. Свидетели ДТП на оживленной трассе позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о столкновении двух автомобилей. Кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira.
Фото: пресс-служба ГУВД по краю
После страшного удара в живых осталась только 6-летняя девочка, пассажирка одного из авто. Оба водителя и две женщины погибли, находившиеся в Opel, на месте.
Малышку увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Фото: пресс-служба ГУВД по краю
В ГИБДД по краю настоятельно просят соблюдать все рекомендации и не рисковать жизнями своими и пассажиров!
ИСТОЧНИК KP.RU