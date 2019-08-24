2019-08-24T08:53:04+03:00
Происшествия

На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу

При столкновении машин под Армавиром погибли оба водителя и две пассажирки [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУВД по краюФото: пресс-служба ГУВД по краю
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Трагедия произошла в 17:40 в районе 172-го километра федеральной автодороги «Кавказ», рядом с поселком Заветный под Армавиром. Свидетели ДТП на оживленной трассе позвонили в дежурную часть полиции и сообщили о столкновении двух автомобилей. Кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

После страшного удара в живых осталась только 6-летняя девочка, пассажирка одного из авто. Оба водителя и две женщины погибли, находившиеся в Opel, на месте.

Малышку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Фото: пресс-служба ГУВД по краю

В ГИБДД по краю настоятельно просят соблюдать все рекомендации и не рисковать жизнями своими и пассажиров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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