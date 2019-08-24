Росгвардейцы вытащили пострадавщих в ДТП до приезда медиков в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-24T11:49:10+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин патрулировали улицы Краснодара, когда на их глазах развернулась трагедия. Три легковушки попеременно врезались друг в друга, а их водители и пассажиры оказались зажаты покореженным железом.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Тургенева и Северной, - рассказали о деталях ДТП "КП"- Кубань" в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю. - Сотрудники в тот же момент сообщили по телефонам всех экстренных служб, а сами начали вытаскивать пострадавших из машин.

Пока скорые добирались через городские заторы, прапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин делали им искусственное дыхание и перевязки. Кроме того, правоохранители отсоединили клеммы аккумуляторов на двух автомобилях, чтобы предотвратить пожар.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU