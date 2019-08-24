2019-08-24T11:49:10+03:00
Происшествия

Росгвардейцы вытащили пострадавщих в ДТП до приезда медиков в Краснодаре

Сотрудники вневедомственной охраны оказали им доврачебную помощь
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Прапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин. Фото: пресс-служба РосгвардииПрапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин. Фото: пресс-служба Росгвардии
Изменить размер текста:

Сотрудники вневедомственной охраны прапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин патрулировали улицы Краснодара, когда на их глазах развернулась трагедия. Три легковушки попеременно врезались друг в друга, а их водители и пассажиры оказались зажаты покореженным железом.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Тургенева и Северной, - рассказали о деталях ДТП "КП"- Кубань" в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю. - Сотрудники в тот же момент сообщили по телефонам всех экстренных служб, а сами начали вытаскивать пострадавших из машин.

Пока скорые добирались через городские заторы, прапорщик Виталий Поповичев и старший сержант Юрий Немыкин делали им искусственное дыхание и перевязки. Кроме того, правоохранители отсоединили клеммы аккумуляторов на двух автомобилях, чтобы предотвратить пожар.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Сочи надвигается сильный шторм
В Краснодаре в доме по Атарбекова капитально отремонтировали систему электроснабжения
В Краснодаре на выходных ограничат движение транспорта
В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки
Температура воды в Черном море 24 августа 2019 года: теплее всего купаться в Архипо-Осиповке
На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу
На Кубани с начала 2019 года построили свыше 2 млн кв. метров жилья
В Краснодаре пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
На Кубани продолжается борьба с торговцами-нелегалами
Выделенные полосы в Краснодаре очистят от припаркованного транспорта
Директор детского санатория в Сочи незаконно выплатил жене 250 тысяч рублей зарплаты
В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»
Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину