В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки
В Адлерском районе Сочи руководство провело проверку. И чтобы оперативно навести в районе порядок, глава города Анатолий Пахомов назначил кризисного управляющего - своего заместителя Сергея Юрченко.
Здесь на набережной реки Мзымта оборудуют велодорожку. Также отремонтируют спортивные площадки.
- На территориях игровых комплексов заменят покрытия и восстановят сломанное спортивное оборудование, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.
На набережной недалеко от здания МЧС в течение недели власти пообещали установить дополнительный туалет. Санитарно-гигиенические модули появятся и на других общественных приморских территориях. Всего их приобретено 10 штук.
В Адлерском районе продолжаются работы по сносу незаконных построек. Так, незаконные торговые павильоны демонтировали на улице Цветочной. Еще осталось одно кафе, к сносу которого приступят в ближайшее время.
Также глава города попросил не затягивать передачу документов в суд на снос самовольной пятиэтажной пристройки между двумя домами.
- Здесь зарегистрированы два многоквартирных дома . Они незаконно реконструированы в одно единое здание. Между ними должно быть расстояние и перегородка. Поэтому мы с госстройнадзором проводим сейчас проверку, - рассказал начальник управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства администрации Сочи Василий Шереметьев.
ИСТОЧНИК KP.RU