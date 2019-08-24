В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-24T12:51:49+03:00

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В Адлерском районе Сочи руководство провело проверку. И чтобы оперативно навести в районе порядок, глава города Анатолий Пахомов назначил кризисного управляющего - своего заместителя Сергея Юрченко.

Здесь на набережной реки Мзымта оборудуют велодорожку. Также отремонтируют спортивные площадки.

- На территориях игровых комплексов заменят покрытия и восстановят сломанное спортивное оборудование, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе мэрии.

На набережной недалеко от здания МЧС в течение недели власти пообещали установить дополнительный туалет. Санитарно-гигиенические модули появятся и на других общественных приморских территориях. Всего их приобретено 10 штук.

В Адлерском районе продолжаются работы по сносу незаконных построек. Так, незаконные торговые павильоны демонтировали на улице Цветочной. Еще осталось одно кафе, к сносу которого приступят в ближайшее время.

Также глава города попросил не затягивать передачу документов в суд на снос самовольной пятиэтажной пристройки между двумя домами.

- Здесь зарегистрированы два многоквартирных дома . Они незаконно реконструированы в одно единое здание. Между ними должно быть расстояние и перегородка. Поэтому мы с госстройнадзором проводим сейчас проверку, - рассказал начальник управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства администрации Сочи Василий Шереметьев.

ИСТОЧНИК KP.RU