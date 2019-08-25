В Сочи задавили ребенка, когда он переходил дорогу
Мальчика увезли в больницу
Авария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи
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Авария случилась в селе Илларионовка Адлерского района Сочи, 24 августа в 19:45.
- 61-летний водитель Форд Эко Спорт допустил наезд на восьмилетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи. -
Мальчик получил ушибы мягких тканей головы. С места ДТП его увезли на скорой в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU