2019-08-25T09:21:32+03:00
Происшествия

В Сочи задавили ребенка, когда он переходил дорогу

Мальчика увезли в больницу
Варвара ДЫМ
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Авария в Сочи. Фото: ГИБДД СочиАвария в Сочи. Фото: ГИБДД Сочи
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Авария случилась в селе Илларионовка Адлерского района Сочи, 24 августа в 19:45.

- 61-летний водитель Форд Эко Спорт допустил наезд на восьмилетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Сочи. -

Мальчик получил ушибы мягких тканей головы. С места ДТП его увезли на скорой в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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