В Новороссийске открыли новую транспортную развязку

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-25T09:34:06+03:00

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Новую транспортную развязку открыли в Новороссийске, находится она на СУхумском шоссе.

- Весь транзитный транспорт, который шел трассе по М-4 «Дон», теперь перераспределен на новую эстакаду, - сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко. - На Сухумском шоссе, где и появилась новая развязка, убрали одноуровневые левые повороты, которые и создавали заторы не только конкретно на этом отрезке трассы, но и на улично-дорожной сети портовой части Новороссийска в районе судо-ремонтного завода и завода «Новоросцемент».

Новая транспортная развязка - это мост и кольцо. Протяженность ее - 1,5 км.

- Кроме того, на этом участке трассы установили освещение со светодиодами, поставили шумозащитные экраны. А еще в домах, которые находятся возле трассы, заменили старые окна на металлопластиковые, - пояснили в администрации Новороссийска. - Установлены новые остановочные пункты и дорожные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU