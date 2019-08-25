В Сочи пройдут соревнования по жарке шашлыка среди пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-25T10:28:42+03:00

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С 14 по 23 ноября в Сочи пройдет Декада зрелого возраста. В ее рамках те, кому за пятьдесят, будут соревноваться в уменнии жарить шашлык.

- Целых 10 дней на базе одного из сочинских санаториев будут проводиться мастер-классы и лекции, во время которых известные спикеры познакомят с различными интересными практиками. В программу форума включены различные активности, в этом году организаторы добавили в план турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка, - пояснили в администрации Сочи.

В мэрии курорта сообщили, что ожидают на фестивале не меньше 3000 участников.

Пока же в администрации Сочи принимают заявки от желающий поучаствовать в декаде зрелого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU