2019-08-25T10:28:42+03:00
Общество

В Сочи пройдут соревнования по жарке шашлыка среди пенсионеров

Они намечены на ноябрь
Варвара ДЫМ
Поделиться:
В Сочи пройдут соревнования по жарке шашлыкаВ Сочи пройдут соревнования по жарке шашлыкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 14 по 23 ноября в Сочи пройдет Декада зрелого возраста. В ее рамках те, кому за пятьдесят, будут соревноваться в уменнии жарить шашлык.

- Целых 10 дней на базе одного из сочинских санаториев будут проводиться мастер-классы и лекции, во время которых известные спикеры познакомят с различными интересными практиками. В программу форума включены различные активности, в этом году организаторы добавили в план турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка, - пояснили в администрации Сочи.

В мэрии курорта сообщили, что ожидают на фестивале не меньше 3000 участников.

Пока же в администрации Сочи принимают заявки от желающий поучаствовать в декаде зрелого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сочинской многоэтажке случился пожар из-за короткого замыкания электрощитка
В Новороссийске бродячий пес укусил мальчика
В Краснодар прибыли еще два новых трамвая
Температура воды в Черном море 25 августа 2019 года: в Анапе прохладнее, чем в Сочи и Геленджике
В Новороссийске открыли новую транспортную развязку
В Сочи задавили ребенка, когда он переходил дорогу
Защитник "Локомотива" получил черепно-мозговую травму во время матча с "Краснодаром"
На Сочи надвигается сильный шторм
В Краснодаре в доме по Атарбекова капитально отремонтировали систему электроснабжения
В Краснодаре на выходных ограничат движение транспорта
В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки
Росгвардейцы вытащили пострадавщих в ДТП до приезда медиков в Краснодаре
Температура воды в Черном море 24 августа 2019 года: теплее всего купаться в Архипо-Осиповке
На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу