Температура воды в Черном море 25 августа 2019 года: в Анапе прохладнее, чем в Сочи и Геленджике

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-25T10:55:20+03:00

А на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусов

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Температура воды в Черном море 25 августа 2019 года разная. Например, в Анапе вода прогрелась до 25 градусов, а в Сочи и Геленджике купаться комфортнее - здесь +27.

А В Новороссийске и Туапсе вода в море на градус прохладнее, чем в Сочи.

- Что же до Азовского моря, то в Приморско-Ахтарске вода самая прохладная - 24 градуса, - пояснили "КП"-Кубань" метеорологи. - А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 25 градусов.

А вот температура воздуха на Черноморском побережье меняться не будет. Синоптики прогнозируют до 33 градусов тепла.

- Хотя на Черноморском побережье прогнозируем местами кратковременный дождь, грозу,- говорят в кубанском гидрометцентре. - Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 м/с. В Анапе и Геленджике воздух прогреется до 35 градусов. На остальных курортах будет чуть прохладнее.

26 августа также прогнозируют в Краснодарском крае кратковременный дождь. Температура воздуха днем - до 31 градуса, ночью - 17-22 градуса. На Черном море будет без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU