2019-08-25T13:10:45+03:00
Происшествия

В Новороссийске бродячий пес укусил мальчика

Ребенка отвезли к врачу
Варвара ДЫМ
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В Новороссийске собака покусала ребенкаВ Новороссийске собака покусала ребенка
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В Новороссийске во дворе многоэтажки по улице Григорьева бездомный пес покусал ребенка.

- Мальчик катался на самокате и влетел в стаю бездомных собак. Один из псов напал на него и покусал за ногу, - сообщает "Наша газета".

Как сообщают очевидцы, стая бездомных собак живет в 15-ом микрорайоне Новороссийска.

Родители ребенка отвезли мальчика в травмпункт, где его осматривают медики.

А несколько лет назад бездомный пес напал на семилетнего мальчика в Краснодаре. Ребенок играл возле своего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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