В Новороссийске бродячий пес укусил мальчика
Ребенка отвезли к врачу
В Новороссийске собака покусала ребенка
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В Новороссийске во дворе многоэтажки по улице Григорьева бездомный пес покусал ребенка.
- Мальчик катался на самокате и влетел в стаю бездомных собак. Один из псов напал на него и покусал за ногу, - сообщает "Наша газета".
Как сообщают очевидцы, стая бездомных собак живет в 15-ом микрорайоне Новороссийска.
Родители ребенка отвезли мальчика в травмпункт, где его осматривают медики.
А несколько лет назад бездомный пес напал на семилетнего мальчика в Краснодаре. Ребенок играл возле своего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU