Кубанские каноисты завоевали золото чемпионата мира

СЕГОДНЯ 19:26 2019-08-25T19:26:59+03:00

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В венгерском городе Сегеде проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. И уже есть первые победители в одном из заездов.

- Кубанские спортсмены Виктор Мелантьев и Павел Петров вместе с коллегaми из других регионов России Иваном Штылем и Михаилом Павловым стали первыми на дистaнции 500 м в каноэ-четверках на чемпионате, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в министерстве спорта Краснодарскогок края.

Российские спортсмены покaзали результат 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медaли завоевaли немцы (1.35,83), бронзу - белорусы (1.37,14).

Виктор Мелантьев теперь уже является восьмикрaтным чемпионом мирa, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионaтов мира, также на его счету восемь золотых, однa серебряная и две бронзовые медaли чемпионатов Европы. Петров - трехкратный чемпион мирa, двукратный бронзовый призер чемпионaтов мирa, двукратный чемпион Европы, тaкже в его активе две серебряные и однa бронзовaя медаль европейских первенств.

ИСТОЧНИК KP.RU