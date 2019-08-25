2019-08-25T19:26:59+03:00
Спорт

Кубанские каноисты завоевали золото чемпионата мира

Соревнования проходят в венгерском городе Сегеде
Варвара ДЫМ
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Мелантьев и Петров в четверкеМелантьев и Петров в четверке
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В венгерском городе Сегеде проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. И уже есть первые победители в одном из заездов.

- Кубанские спортсмены Виктор Мелантьев и Павел Петров вместе с коллегaми из других регионов России Иваном Штылем и Михаилом Павловым стали первыми на дистaнции 500 м в каноэ-четверках на чемпионате, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в министерстве спорта Краснодарскогок края.

Российские спортсмены покaзали результат 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медaли завоевaли немцы (1.35,83), бронзу - белорусы (1.37,14).

Виктор Мелантьев теперь уже является восьмикрaтным чемпионом мирa, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионaтов мира, также на его счету восемь золотых, однa серебряная и две бронзовые медaли чемпионатов Европы. Петров - трехкратный чемпион мирa, двукратный бронзовый призер чемпионaтов мирa, двукратный чемпион Европы, тaкже в его активе две серебряные и однa бронзовaя медаль европейских первенств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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