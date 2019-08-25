В Новороссийске спасатели сняли с горы женщину с пробитой головой

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-25T19:22:14+03:00

Дама пошла гулять в лес, споткнулась и ударилась о камень [фото, видео]

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Три женщины пошли гулять на гору Колдун, что в Новороссийске. Всем лет под семьдесят. Дамы занимались скандинавской ходьбой.

Когда поднялись на самую вершину, одна из них споткнулась и упала, ударившись головой о камень. Ее подруги вызвали скорую и спасателей.

Женщина разбила голову. Фото: Алексей Одеров

Медики забинтовали голову, остановили кровотечение. А спасатели на носилках понесли ее вниз с горы.

- Около трёх часов длилась совместная спасательная операция по эвакуации пострадавший женщины с горы Колдун, - рассказал сайту "КП"-Кубань" начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - Пострадавшую эвакуировали с горы при помощи носилок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727979" frameborder="0"></iframe> Спасатели спускают пострадавшую женщину с горы. Видео: Алексей Одеров.

Общая протяженность пешего пути, который пришлось преодолеть врачам и спасателям, составила около пяти километров - туда 2, 5 км. и обратно столько же.

Фото: Алексей Одеров

- Спасибо нашим девушкам медикам, которые не бояться работы и помогают нам. Спасибо парням, которые шли мимо и помогли нам в транспортировке носилок с пострадавшей, - говорит Одеров. - Помните, когда идёте гулять в горы или лес, всегда будете осторожны - смотрите, куда наступаете. Спасать людей из труднодоступных мест всегда тяжело и долго!

ИСТОЧНИК KP.RU