2019-08-26T08:05:45+03:00
Спорт

Краснодарские спортсмены пробежали полумарафоне Харбине

Александр Коротков преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 35 минут, Ирина Ильенко и Элла Сазонова - за 2 часа 51 минуту
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Трое спортсменов краснодарского бегового клуба TopLigaClub в воскресенье, 25 августа, пробежали полумарафон в китайском Харбине.

В этом году в Харбине участие приняли 30 тысяч спортсменов из разных стран мира. Из них 10 тысяч человек пробежали полумарафон, который рассчитан на 25 километров.

- 25 августа спортсмены из краевой столицы - Александр Коротков, Ирина Ильенко и Элла Сазонова также поучаствовали в соревновании. Александр Коротков преодолел дистанцию 21,1 километр за 1 час 35 минут, Ирина Ильенко и Элла Сазонова - за 2 часа 51 минуту, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в венгерском городе Сегеде проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Кубанские спортсмены Виктор Мелантьев и Павел Петров стали первыми на дистанции 500 метров в каноэ-четверках на чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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