Более 25 тысяч кубанцев за несколько месяцев прошли диспансеризацию по вечерам и выходным

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-26T10:10:55+03:00

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Благодаря проекту «Здравоохранение» в Краснодарском крае продлили приемный день в поликлиниках. Это удобно для желающих пройти диспансеризацию и профилактический осмотр, которые работают и не хотят отпрашиваться.

За несколько месяцев работы в таком режиме диспансеризацию в будние дни вечером и в субботу прошли более 25 тысяч кубанцев.

- Обследование делится на два этапа. Во время первого врачи проводят осмотр и диагностические исследования. Так можно обнаружить хронические неинфекционные заболевания. Если обнаружили сбой, пациента направляют на второй этап диспансеризации – более углубленное обследование, с проведением рентгена, КТ, колоноскопии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства в возрасте от 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Напомним, на Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. В крае активно проводится профилактическая работа

ИСТОЧНИК KP.RU