2019-08-26T08:18:43+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 26 августа 2019 года: в Сочи комфортнее всего купаться

А на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусов
Александра ПОДУШКО
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А на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусовА на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусовФото: Архив "КП"
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«КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

26 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 26,8 градусов. В Адлере, Джубге, Геленджике, Туапсе чуть прохладнее – 26,2 градусов. В Новороссийске водичка как парное молоко – 25,8 градусов, а в Анапе до 25,1 градуса.

Например, в Анапе вода прогрелась до 25 градусов, а в Сочи и Геленджике

Что же до Азовского моря, то в Приморско-Ахтарске вода самая прохладная - 24 градуса. А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 25 градусов.

Напомним, с 26 по 28 августа на Кубани будет действовать и дальше чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Она сохранится в отдельных юго-восточных районах края и ожидается на Черноморском побережье в районе Анапы.

По прогнозам синоптиков, начало недели будет жарким. Пекло будет стоять такое, что столбики термометров не будут опускаться ниже 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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