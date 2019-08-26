2019-08-26T08:33:52+03:00
Происшествия

На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фура

Это произошло после аварии [видео]
Александра ПОДУШКО
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На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фураНа трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фураФото: Архив "КП"
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25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие.

- В 20:09 на пульт диспетчеру поступила информация о возгорании. На место направили подразделение пожарных. В 20:22, когда первые спасатели были на месте, они установили, что произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Загоревшийся автомобиль принялись тушить. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание ликвидировали в 20:43.

Легковой автомобиль, по словам свидетелей, от удара улетел в поле. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, в сочинской многоэтажке случился пожар из-за короткого замыкания электрощитка. Никто не пострадал.

В Краснодарском крае на трассе сгорела фура.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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