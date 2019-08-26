На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фура
25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие.
- В 20:09 на пульт диспетчеру поступила информация о возгорании. На место направили подразделение пожарных. В 20:22, когда первые спасатели были на месте, они установили, что произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Загоревшийся автомобиль принялись тушить. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание ликвидировали в 20:43.
Легковой автомобиль, по словам свидетелей, от удара улетел в поле. Информация о пострадавших выясняется.
Напомним, в сочинской многоэтажке случился пожар из-за короткого замыкания электрощитка. Никто не пострадал.
В Краснодарском крае на трассе сгорела фура.Видео: instagram.com/krddtp
ИСТОЧНИК KP.RU