На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фура

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-26T08:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие.

- В 20:09 на пульт диспетчеру поступила информация о возгорании. На место направили подразделение пожарных. В 20:22, когда первые спасатели были на месте, они установили, что произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Загоревшийся автомобиль принялись тушить. На месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание ликвидировали в 20:43.

Легковой автомобиль, по словам свидетелей, от удара улетел в поле. Информация о пострадавших выясняется.

Напомним, в сочинской многоэтажке случился пожар из-за короткого замыкания электрощитка. Никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728024" frameborder="0"></iframe> В Краснодарском крае на трассе сгорела фура.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU