На Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой руке
На Кубани разыскивают Бобкова Алексея Павловича 1991 года рождения. Он проживает в Краснодарском крае в станице Каневской.
25 августа ушел из дома по адресу улица Кладковая, с тех пор не выходил на связь. Родные мужчины забили тревогу.
Фото: "Лиза Алерт"
- Бобков Алексей спортивного телосложения, рост 194 сантиметра, волосы русые, носит бородку, глаза зеленые, - сообщают на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.
На левой руке у парня татуировка от запястья до локтя. В чем он ушел из дома неизвестно, возможно на ногах белые кроссовки.
Если кто владеет информацией о местонахождении Бобкова Алексея Павловича, просят связаться по этим телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Напомним, в Краснодаре снова пропала Екатерина Габитова. Девушка ушла из дома и не вернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU