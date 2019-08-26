2019-08-26T09:22:04+03:00
Происшествия

На Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой руке

Он ушел из дома 25 августа и больше не выходил с родными на связь
Александра ПОДУШКО
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На Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой рукеНа Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой рукеФото: Архив "КП"
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На Кубани разыскивают Бобкова Алексея Павловича 1991 года рождения. Он проживает в Краснодарском крае в станице Каневской.

25 августа ушел из дома по адресу улица Кладковая, с тех пор не выходил на связь. Родные мужчины забили тревогу.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

- Бобков Алексей спортивного телосложения, рост 194 сантиметра, волосы русые, носит бородку, глаза зеленые, - сообщают на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарский край.

На левой руке у парня татуировка от запястья до локтя. В чем он ушел из дома неизвестно, возможно на ногах белые кроссовки.

Если кто владеет информацией о местонахождении Бобкова Алексея Павловича, просят связаться по этим телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напомним, в Краснодаре снова пропала Екатерина Габитова. Девушка ушла из дома и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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