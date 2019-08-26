В Краснодаре прочистят участок ливневки по Ставропольской

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-26T09:36:29+03:00

На месте уже работают 6 специалистов и 3 единицы техники

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В Краевой столице прочистят участок ливневки, забитый илом и грязью, по Ставропольской. За дело уже взялись 6 специалистов и 3 единицы техники

- На этом участке после каждого дождя стояли лужи, несколько раз настолько сильные, что троллейбусы и автобусы не могли проехать. Заявки на исправление ситуации поступали и от жителей, и от водителей Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, - сказал Евгений Первышов.

- Работы выполнят по Ставропольской от дома № 2/1 до № 20. На этом участке от грязи и ила расчистят 80 метров ливневки диаметром 300 миллиметров и 14 дождеприемных колодцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы закончат в течение суток. Уже в городе специалисты службы выполнили 123 заявки. Очистили более 3 километров сетей диаметром от 200 до 600 миллиметров.

В Краснодаре в июне появилась специализированная служба по содержанию сетей ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU