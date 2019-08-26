2019-08-26T10:17:23+03:00
Происшествия

Житель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по району

На него завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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Житель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по районуЖитель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по районуФото: Архив "КП"
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Житель Усть-Лабинского района отдыхал в компании своих знакомых, а когда гости ушли, то он не обнаружил на месте ключи от автомобиля. Машины на стоянке также не было. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию.

- Правоохранители опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам. Через несколько минут авто остановили на одной из автодорог района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За рулем был 27-летний местный житель. У парня не нашлось водительского удостоверения и документов на легковушку. Молодой человек рассказал, что угнал машину, чтобы прокатиться по району.

На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 статьи 166 Уголовного УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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