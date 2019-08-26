Житель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по району
Житель Усть-Лабинского района отдыхал в компании своих знакомых, а когда гости ушли, то он не обнаружил на месте ключи от автомобиля. Машины на стоянке также не было. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию.
- Правоохранители опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам. Через несколько минут авто остановили на одной из автодорог района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
За рулем был 27-летний местный житель. У парня не нашлось водительского удостоверения и документов на легковушку. Молодой человек рассказал, что угнал машину, чтобы прокатиться по району.
На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 статьи 166 Уголовного УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU