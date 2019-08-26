В Новороссийске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-26T10:26:00+03:00

Спасатели эвакуировали 35 человек, никто не пострадал [Видео]

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел рано утром 26 августа на улице Набережная адмирала Серебрякова в Новороссийске.

- Информация о пожаре в пятиэтажном доме поступила на пульт дежурного в 07:45. В здании произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место пришествия эвакуировали 35 человек из помещения. В 07:57 огонь был локализован. В 08:47 спасателям удалось потушить пожар.

На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, 25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие, а после загорелся грузовик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728041" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске загорелась многоэтажка.Видео: instagram.com/nvrsk_road

ИСТОЧНИК KP.RU