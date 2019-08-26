В Новороссийске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома
Инцидент произошел рано утром 26 августа на улице Набережная адмирала Серебрякова в Новороссийске.
- Информация о пожаре в пятиэтажном доме поступила на пульт дежурного в 07:45. В здании произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Прибывшие на место пришествия эвакуировали 35 человек из помещения. В 07:57 огонь был локализован. В 08:47 спасателям удалось потушить пожар.
На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. В результате случившегося никто не пострадал.
Напомним, 25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие, а после загорелся грузовик.
В Новороссийске загорелась многоэтажка.Видео: instagram.com/nvrsk_road
ИСТОЧНИК KP.RU