2019-08-26T10:26:00+03:00
Происшествия

В Новороссийске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Спасатели эвакуировали 35 человек, никто не пострадал [Видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скрин из видеоФото: скрин из видео
Изменить размер текста:

Инцидент произошел рано утром 26 августа на улице Набережная адмирала Серебрякова в Новороссийске.

- Информация о пожаре в пятиэтажном доме поступила на пульт дежурного в 07:45. В здании произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место пришествия эвакуировали 35 человек из помещения. В 07:57 огонь был локализован. В 08:47 спасателям удалось потушить пожар.

На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава. В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, 25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие, а после загорелся грузовик.

В Новороссийске загорелась многоэтажка.Видео: instagram.com/nvrsk_road

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство Южного обхода в Новороссийске начнется в 2020 году
В Анапе мужчина сообщил о минировании аэропорта
В Геленджике мужчина избил собутыльника и вывез его тело в безлюдное место
В Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем месте
Администрация Краснодара вернула в собственность земельные участки в Новознаменском районе
35-летняя сочинка отправилась в лес за грибами, а получила травму ноги
Житель Кубани угнал машину знакомого, чтобы прокатиться по району
В Краснодаре на 22 года осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей и ее убийство
В Краснодаре прочистят участок ливневки по Ставропольской
Житель Кубани сорвался с «Тарзанки» в Чегемском ущелье
На Кубани пропал 27-летний мужчина с татуировкой на левой руке
На трассе Майкоп - Усть-Лабинск загорелась фура
Температура воды в Черном море 26 августа 2019 года: в Сочи комфортнее всего купаться
Более 25 тысяч кубанцев за несколько месяцев прошли диспансеризацию по вечерам и выходным