2019-08-26T11:15:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем месте

Они попали на видео, которое выложили на YouTube
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем местеВ Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем месте
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В Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны оспорили свое увольнение из ведомства. В январе в сети появилось видео, на котором росгвардейцы спят в патрульном автомобиле во время службы. Ролик уже удалили.

Инцидент произошел около 5 утра 23 января. Местный житель снял старшего сержанта полиции Илеза Тимурзиева и младшего сержанта полиции Аслана Зекоха спящими в служебном автомобиле на территории краевой больницы №1.

В результате их уволили со службы за грубое нарушение дисциплины и нанесение ущерба репутации Росгвардии. Они признавали, что отклонялись от маршрута патрулирования, но отрицают, что спали.

Экс-сотрудники подали жалобы в Краснодарский краевой суд, они считают увольнение слишком строгой мерой наказания. Тем не менее экс-росгвардейцам отказали в восстановлении на службе. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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