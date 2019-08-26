2019-08-26T11:29:49+03:00
Происшествия

В Геленджике мужчина избил собутыльника и вывез его тело в безлюдное место

Потерпевшего нашли местные жители
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике мужчина избил собутыльника и вывез его тело в безлюдное местоВ Геленджике мужчина избил собутыльника и вывез его тело в безлюдное местоФото: Архив "КП"
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В Геленджике 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 52-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В ночь на 19 августа к мужчине в гости зашел его знакомый, они начали выпивать. Между ними произошел конфликт. Гость стал обвинять хозяина дома в том, что открытое несколько лет назад ими кафе понесло убытки.

Тут словесная перепалка перешла в драку. Знакомый ударил обвиняемого, после чего последний избил гостя. Бездыханное тело мужчина поместил в багажник своего автомобиля и вывез его в безлюдное место, где оставил.

На следующий день потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители, которые сообщили об этом в полицию и вызвали скорую.

- Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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