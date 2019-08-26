В Анапе мужчина сообщил о минировании аэропорта
Вечером 5 июня 2018 года мужчина позвонил в справочную службу «Группы аэропортов БазелАэро». Он сообщил о готовящемся взрыве самолета в Анапе.
Информацию передали для проверки в линейное отделение полиции, в результате сведения о наличии взрывного устройства не подтвердились.
Новороссийской транспортной прокуратурой в Анапский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Челябинской области. Его обвиняют по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).
- Ему грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU