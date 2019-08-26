СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-26T12:20:18+03:00

Из-за сильного ветра в Анапе запретили плавать на матрасах и катамаранах Фото: Архив "КП"

Об этом сообщили в пресс-службе курорта

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В Анапе из-за ветра запретили выходить в море на катамаранах и надувных матрасах. Об этом 26 августа сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, из-за этого использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.

- Гостей и жителей Анапы просят соблюдать меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, 26 августа в Сочи комфортнее всего купаться. А на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU