Из-за сильного ветра в Анапе запретили плавать на матрасах и катамаранах
В Анапе из-за ветра запретили выходить в море на катамаранах и надувных матрасах. Об этом 26 августа сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.
На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, из-за этого использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено.
- Гостей и жителей Анапы просят соблюдать меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Напомним, 26 августа в Сочи комфортнее всего купаться. А на Азовском побережье вода прогрелась до 25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU