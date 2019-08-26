В Краснодаре детсады и школы проверили на антитеррористическую защищенность

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-26T13:37:24+03:00

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Перед 1 сентября в Краснодаре проверили 288 школ и детсадов. Сотрудники обследовали на исправность системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, средства охраны и безопасности, «тревожные кнопки», ограждения территорий, а также проверили квалификацию работников охраны.

Было установлено, что в 95 организациях все деревянные и металлические конструкции были обработаны огнезащитным составом, в 60 учреждениях установлены новые системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, в 25 - модернизированы системы оповещения и дымоудаления.

В первые дни осени школьники с педагогами повторят правила действий при возникновении ЧС. Инспекторы в ходе родительских собраний объяснят изменения в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

С 31 августа личный состав отделов полиции будет переведен на усиленный режим службы. 1 и 2 сентября особое внимание уделят охране парков, скверов, ТРЦ и школ.

Напомним, в Краснодар прибыли еще два новых трамвая. Они "прописались" в Восточном депо города.

ИСТОЧНИК KP.RU