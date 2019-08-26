2019-08-26T12:55:14+03:00
Общество

В "Сочи Парке" отметят День рождения Змея Горыныча

Случится это 31 августа
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
Изменить размер текста:

31 августа на новом тематическом празднике гости проводят лето вместе с одним из главных героев парка.

Новый маскот появится на параде сказочных персонажей, вместе с ним взрослые и дети будут танцевать на пенной вечеринке и участвовать в праздничном шоу в Резиденции Бабы Яги. Вечером на Фестивальной площади пройдут концерт кавер-группы и розыгрыши призов, а с наступлением темноты на Аллее огней начнется эффектное огненное шоу, после - дискотека до поздней ночи.

По расписанию в праздничный день пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы. В честь праздника магическое шоу «Волшебство начинается!» заявлено трижды.

31 августа Сочи Парк и развлекательный центр «Страна Медведия» открыты до 23.00, Колесо Времени и новый аттракцион «Богатырские гонки» у отеля-замка «Богатырь» – до полуночи.

Планируется, что День Рождения Змея Горыныча станет традиционным и будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24