В "Сочи Парке" отметят День рождения Змея Горыныча

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-26T12:55:14+03:00

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31 августа на новом тематическом празднике гости проводят лето вместе с одним из главных героев парка.

Новый маскот появится на параде сказочных персонажей, вместе с ним взрослые и дети будут танцевать на пенной вечеринке и участвовать в праздничном шоу в Резиденции Бабы Яги. Вечером на Фестивальной площади пройдут концерт кавер-группы и розыгрыши призов, а с наступлением темноты на Аллее огней начнется эффектное огненное шоу, после - дискотека до поздней ночи.

По расписанию в праздничный день пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы. В честь праздника магическое шоу «Волшебство начинается!» заявлено трижды.

31 августа Сочи Парк и развлекательный центр «Страна Медведия» открыты до 23.00, Колесо Времени и новый аттракцион «Богатырские гонки» у отеля-замка «Богатырь» – до полуночи.

Планируется, что День Рождения Змея Горыныча станет традиционным и будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU