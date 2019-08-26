Житель Ростова будет судиться с дорожниками Краснодарского края из-за пробитых шин

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-26T13:06:48+03:00

Мужчина снял на видео последствия того, как он с ветерком прокатился по дорогам Кубани [видео]

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Житель Ростова-на-Дону по дороге домой из станицы Елизаветинской Краснодарского края попал в яму и пробил два колеса автомобиля. На видео он снял все последствия неудачного путешествии и отправил ролик в одну соцсеть.

- Молодой человек собирается отстаивать свои права в суде и будет судиться с дорожниками Краснодарского края, - сообщает «Регион Online».

На видео видно, как рулеткой мужчина измеряет параметры ямы на покрытии. В длину она достигает 75 сантиметров, а глубина ее составляет от восьми до десяти сантиметров. Подписчики паблика поддержали мужчину. Многие из них пожаловались на то, что также лишились резины на своих автомобилях буквально на днях в разных местах города Краснодар.

Напомним, строительство Южного обхода в Новороссийске начнется в 2020 году. Проект первого этапа находится в государственной экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU