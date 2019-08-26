В Краснодаре после крушения вертолета Ми-2 возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-26T13:20:32+03:00

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В Краснодаре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 на Кубани ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).

- Вечером 24 августа вертолет МИ-2 под управлением 63-летнего пилота взлетел с сельскохозяйственного поля ОАО «Племзавод «Воля», расположенного в станице Челбасской Каневского района, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Пилот должен был провести на полях химические работы, но потерпел крушение, и погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, при снижении высоты авиатехнику отбросило порывом ветра в сторону лесополосы. Летчик не смог удержать управление и зацепился правым колесом за деревья. После крушения МИ-2 загорелся, а пилот выбраться из кабины не смог, погиб на месте. По факту крушения проводятся доследственные проверки.

Проводятся следственные действия, направленные на установление ответственных лиц, а также всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU