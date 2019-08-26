В хутор Ленина вернули горячую воду

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-26T13:35:03+03:00

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Прокуратурой Карасунского административного округа проверила обращения граждан об отсутствии горячей воды в многоэтажках расположенных в хуторе Ленина.

- Коммунальные услуги гражданам предоставляет АО «АТЭК», который получает тепловую энергию от котельной ПАО «Агрокомбинат Тепличный». Несвоевременная оплата ресурса со стороны одной из организаций стала основанием для прекращения поставки жидкости. А также у людей не было горячей воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После того как долг оплатили, водоснабжение в дома граждан так и не поступило. Прокуратура предъявила исковое заявление о признании незаконными действий ПАО «Агрокомбинат Тепличный». Суд удовлетворил требования и вскоре жители хутора смогли пользоваться горячей водой.

ИСТОЧНИК KP.RU