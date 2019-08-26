Краснодарские сотрудники МТС признаны лучшими в профессии

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-26T13:50:16+03:00

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Специалист центра клиентского сервиса МТС Ольга Хастаева заняла первое место в общегородском конкурсе Краснодара среди операторов связи региона.

Победительница работает в компании около двух лет. Начинала свой путь в контактном центре МТС Ульяновска, а теперь живет и трудится в Краснодаре. К Ольге поступают звонки со всей России. Она занимается не только технической поддержкой, но и точечной работой с абонентами.

- Я получаю удовлетворение от решения сложных клиентских вопросов. Особенно здорово, когда за считанные минуты удается перевести негативное обращение и раздражение абонента в позитивное русло. Такие клиенты, как правило, потом остаются самыми преданными и благодарными. И я рада, что причастна к этому процессу, - поделилась впечатлениями Ольга Хастаева.

Напомним, конкурс проводился в два этапа. Сначала каждый участник с помощью творческой визитки презентует свою работу строгому жюри. Затем конкурсантам пришлось справиться с практическим заданием и продемонстрировать свое умение работать с людьми и выходить из сложных ситуаций. Ольга не просто справилась со всеми задачами, но отработала практическую часть на иностранном языке.

Отметим, сотрудники МТС становятся лучшими на конкурсе уже девять лет из десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU