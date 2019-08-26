2019-08-26T13:52:59+03:00
Происшествия

В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумке

На него завели уголовное дело
Александра ПОДУШКО
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В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумкеВ Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумкеФото: Архив "КП"
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В Анапе на железнодорожном вокзале полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения. Гражданин прибыл на курорт поездом «Санкт-Петербург - Анапа».

Мужчину обыскали. В переднем кармане поясной сумки у него нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Содержимое направили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что это марихуана в значительном размере.

Петербуржец рассказал, что наркотик он изготовил самостоятельно, из листков растения, которое нашел в окрестностях города Ломоносов.

- На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), - рассказали в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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