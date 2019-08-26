В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумке
В Анапе на железнодорожном вокзале полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения. Гражданин прибыл на курорт поездом «Санкт-Петербург - Анапа».
Мужчину обыскали. В переднем кармане поясной сумки у него нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Содержимое направили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что это марихуана в значительном размере.
Петербуржец рассказал, что наркотик он изготовил самостоятельно, из листков растения, которое нашел в окрестностях города Ломоносов.
- На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), - рассказали в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU