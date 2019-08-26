СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-26T13:52:59+03:00

В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумке Фото: Архив "КП"

На него завели уголовное дело

Изменить размер текста: A A

В Анапе на железнодорожном вокзале полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения. Гражданин прибыл на курорт поездом «Санкт-Петербург - Анапа».

Мужчину обыскали. В переднем кармане поясной сумки у него нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Содержимое направили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что это марихуана в значительном размере.

Петербуржец рассказал, что наркотик он изготовил самостоятельно, из листков растения, которое нашел в окрестностях города Ломоносов.

- На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере), - рассказали в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU