Парк «Краснодар» подтопили сточные воды

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-26T14:08:03+03:00

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В краевой столице в парке «Краснодар» прорвало канализацию. Сточные воды затопили участок зеленой зоны и проезжую часть по улице Восточно-Кругликовской.

Этот инцидент произошел в понедельник, 26 августа. Ролики сразу же заполонили местные социальные сети. На кадрах видны фонтаны с грязной водой поднимают крышки ливневки.

Как оказалось, канализационные сети в парке не входят в зону ответственности краснодарского «Водоканала».

На месте происшествия работают спецмашины, которые ликвидируют последствия ЧП. Они промывают тротуарную плитку водой. Также выясняют причины прорыва канализации. Возможно она забилась из-за того, что люди выбрасывали туда средства личной гигиены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728100" frameborder="0"></iframe> Парк "Краснодар" затопило.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU