2019-08-26T14:08:03+03:00
Происшествия

Парк «Краснодар» подтопили сточные воды

Здесь произошел прорыв ливневки [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В краевой столице в парке «Краснодар» прорвало канализацию. Сточные воды затопили участок зеленой зоны и проезжую часть по улице Восточно-Кругликовской.

Этот инцидент произошел в понедельник, 26 августа. Ролики сразу же заполонили местные социальные сети. На кадрах видны фонтаны с грязной водой поднимают крышки ливневки.

Как оказалось, канализационные сети в парке не входят в зону ответственности краснодарского «Водоканала».

На месте происшествия работают спецмашины, которые ликвидируют последствия ЧП. Они промывают тротуарную плитку водой. Также выясняют причины прорыва канализации. Возможно она забилась из-за того, что люди выбрасывали туда средства личной гигиены.

Парк "Краснодар" затопило.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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