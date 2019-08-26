Парк «Краснодар» подтопили сточные воды
В краевой столице в парке «Краснодар» прорвало канализацию. Сточные воды затопили участок зеленой зоны и проезжую часть по улице Восточно-Кругликовской.
Этот инцидент произошел в понедельник, 26 августа. Ролики сразу же заполонили местные социальные сети. На кадрах видны фонтаны с грязной водой поднимают крышки ливневки.
Как оказалось, канализационные сети в парке не входят в зону ответственности краснодарского «Водоканала».
На месте происшествия работают спецмашины, которые ликвидируют последствия ЧП. Они промывают тротуарную плитку водой. Также выясняют причины прорыва канализации. Возможно она забилась из-за того, что люди выбрасывали туда средства личной гигиены.
Парк "Краснодар" затопило.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU