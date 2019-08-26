В центре Краснодара горит двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-26T15:07:37+03:00

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Информация о возгорании в двухэтажном доме на улице Буденного в Краснодаре спасателям поступила в 14:14. В 14:15 на место ЧП незамедлительно выехали пожарные.

- В 14621 по прибытии первого подразделения установлено, что произошло возгорание балкона и кровли дома, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работают три единицы техники.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Эвакуация не потребовалась. Предварительно, пострадавших в огне нет.

- На данный момент возгорание уже локализовано, однако пожар продолжают тушить, - добавляют спасатели.

Что стало причиной ЧП, позднее выяснят специалисты.

Напомним, 26 августа также горела крыша пятиэтажного жилого дома в Новороссийске. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия эвакуировали 35 человек из помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU