В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре
В понедельник, 26 августа, поймали еще одного участника перестрелки около Вишняковского рынка в Краснодаре. Как выяснили оперативники, мужчина, который во время конфликты применял оружие, находился в одной из сочинских гостиниц.
В итоге сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю оперативно выехали на место и задержали его в приграничной зоне в Адлерском районе. Скрутили одного из участников перестрелки прямо в номере. На данный момент известно, что он доставлен в Краснодар, где с ним беседуют следователи. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Напомним, в ночной перестрелке в районе Вишняковского рынка пострадали двое. Их на скорой увезли в больницу. Спасти одного из них - 27-летнего Ильяса Ванатова - не удалось. Он получил два огнестрельных ранения. Второй сейчас находится в клинике с раной предплечья, но он заверял, что просто прохожий и пострадал случайно. Но и его допрашивают следователи.
Следком Кубани рассказывал «КП» - Кубань», как задерживали четверых участников ночного ЧП. Их всех заключили под стражу. Кроме того, стало известно, что врач из краснодарского травмпункта помог скрыться одному из участников стрельбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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