В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-26T16:09:46+03:00

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Эту информацию сейчас проверяют следователи и полиция. О ней сообщили анапские паблики со ссылкой на свои источники.

- Трое полицейских в Витязево изнасиловали 17-летннюю девушку-волейболистку, - сообщает паблик «Подслушано в Анапе». – По данным нашего анонимного источника, ночью 26 августа, полицейские обнаружили на пляже парочку, которая занималась сексом. Парня полиция отпустила – ему уже есть 18 лет, а вот девушку начали запугивать, что сдадут в отдел по делам несовершеннолетних. Девушке 17 лет, он сама из Волейграда – это такой спортивный комплекс в Анапе. Она испугалась и предложила сотрудникам сделать все, что они хотят, что бы ее отпустили.

Как сообщает источник, двое полицейских занялись с ней сексом, а третий стоял и смотрел. А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс.

Шум поднял тренер девушки, когда увидел, что она вернулась поздно. И она все рассказала.

- Тренер вызвал сотрудников полиции, в Волейграде была проверка, - сообщает анапский паблик.

Полиция Кубани пока комментариев не дает. Следственный комитет сейчас выясняет все обстоятельства, проверяет, был ли подобный факт зафиксирован в Анапе.

А вот в самом спортивном центре Волейград с корреспондентом «КП» отказались разговаривать.

- Мы по такому поводу не будем давать комментариев, - зло ответила девушка, представившаяся Екатериной, и кинула трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU