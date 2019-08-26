В Краснодаре построят три новых школы и четыре детских сада

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-26T16:14:10+03:00

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В Краснодаре продолжаются мероприятия по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В данный момент, в частности, в краевой столице строятся три новые школы.

- Также запланировано возведение детского сада. Еще три дошкольных учреждения выкупят у застройщиков, что позволит создать еще 780 мест для маленьких жителей кубанской столицы. На это потратят более 700 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что на Кубани также идет реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря грамотному использованию федеральных средств, по нему удалось получить дополнительное финансирование. При этом, данный нацпроект в регионе удалось реализовать уже на 90%.

Также, благодаря нацпроектам, идет благоустройство «Андреевского парка» в Геленджике и строительство детского сада в станице Новотитаровской.

ИСТОЧНИК KP.RU