Кубанские автосалоны и мастерские заработали почти 100 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-26T16:42:26+03:00

Именно столько составил оборот предприятий этого сектора с начала 2019 года

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В Краснодарском крае оборот предприятий торговли автомобилями, а также их обслуживания составил превысил 99,5 млрд рублей. Это почти на 18% больше, чем годом ранее. Сейчас эту деятельность осуществляют порядка 7,5 тысяч организаций.

- В данный момент на Кубани зарегистрировано свыше 2,3 млн автомобилей, при этом более трех четвертей из этого количества – легковые, а количество транспортных средств увеличилось за 10 лет почти на 35%. Сейчас регион по числу автомобилей идет сразу за Москвой и Московской областью, обогнав Санкт-Петербург, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала 2019 года жители региона потратили на ремонт автомобилей и их обслуживание более 12 млрд рублей. Сейчас на Кубани реализуют автомобили более 130 компаний, на дорогах располагаются свыше 1 тысячи АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU