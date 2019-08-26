Новое жилье в Краснодаре за год подорожало на 10%

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-26T17:52:03+03:00

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В Краснодаре стоимость квартиры в новом доме за год выросла на 10%. Сейчас один квадратный метр жилой площади в новостройке обойдется, в среднем, в 52,8 тыс рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования одной из консалтинговых компаний.

- Рост стоимость нового жилья связан, в первую очередь, с тем, что с 1 июля 2019 года застройщик обязан привлеченные средства дольщиков размещать на особых эскроу-счетах, чтобы не допустить ситуации, когда граждане, отдавшие свои средства, остаются без жилья или вынуждены ждать его годами. Возводить дом девелопер может только за свой счет или привлекая деньги банков, - пишут Кубанские новости со ссылкой на исследования консалтинговой компании.

В данный момент в Краснодаре насчитывается 53,5 тысячи непроданных квартир. Из них более 16,5 тысяч — жилье в проблемных объектах. Если спрос останется стабильным, то имеющегося жилья хватит, чтобы продавать его в течении ближайших 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU