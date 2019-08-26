«Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным»

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-26T18:06:20+03:00

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Энергосервисный контракт, подписанный между национальным цифровым провайдером и администрацией города, предусматривает не только замену уличных светильников, но и создание новой системы автоматизированного управления уличным освещением и контроля за показаниями электроприборов.

Специалисты компании установят 15 292 светодиодных светильников, которые потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с натриевыми и ртутными фонарями. Они моментально включаются, в отличие от ламп старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и имеют срок службы более 10 лет. Новые светильники появятся в городе повсеместно: в парках и зонах отдыха, на автодорогах, улицах и внутриквартальных территориях. Завершить работы планируется к концу текущего года.

«По нашим оценкам, реализация этого проекта позволит сократить затраты муниципального бюджета на 62% и даст экономию в размере почти 40,5 млн киловатт-часов. Это не первый энергосервисный контракт, который наша компания реализует на территории Кубани. Система “умного” освещения уже развернута в Белореченске, Лабинске, Курганинске, Кропоткине и станице Староминской. Думаю, что положительный опыт внедрения современных энергосберегающих ламп в этих населенных пунктах вскоре распространится на другие города и районы края», – отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

«Энергосберегающие технологии позволят сделать улицы Новороссийска более светлыми и безопасными. Внедряемая “Ростелекомом” автоматизированная система учета электроэнергии и управления уличным освещением позволит регулировать яркость в зависимости от времени суток и климатических условий, контролировать сбор данных и параметров сети, нагрузки на сеть в режиме реального времени, отслеживать незаконные подключения и многое другое», – рассказал Евгений Азизов, управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск».

Система уличного освещения – один из элементов федеральной программы «Умный город», реализуемой «Ростелекомом» по всей стране. Ее основная цель – повышение эффективности управления городскими ресурсами и улучшение качества жизни людей с помощью современных цифровых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU