2019-08-26T18:12:19+03:00
Общество

ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК

ВТБ Капитал Инвестиции и РБК запустили инвестиционную площадку на сайте quote.rbc.ru
Иван ЕГОРОВ
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Проект позволяет открывать инвестиционные счета и заключать сделки на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Эквайринг сервиса обеспечивает банк ВТБ совместно с технологическим партнером PAYMO.

Площадка построена на базе технологии с открытым API (application programming interface). Данная концепция подразумевает выстраивание на платформе ВТБ различных площадок с расширением возможностей для неограниченного количества партнеров. Развитие цифровых каналов для удобства клиентов является важным стратегическим приоритетом ВТБ.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, прокомментировал: «Сделать рынок инвестиций доступным для розницы – наша стратегическая задача. Мы рады, что одним из первых партнеров в этой работе для нас стал крупнейший негосударственный медиа-холдинг РоссииРБК. ВТБ - один из первых банков в России, который стал использовать технологию открытого API для развития инвестиционных продуктов».

Комиссия по операциям в первый месяц пользования сервисом составит 0%.

Посещаемость портала quote.rbc.ru ежемесячно составляет порядка 700 тысяч уникальных пользователей. Проект рассчитан также на привлечение аудитории сайта rbc.ru, газеты, журнала и телевидения холдинга РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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