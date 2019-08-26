2019-08-26T18:20:01+03:00
Экономика

Кубанские фермеры получили более 3 млрд рублей субсидий

Такую сумму им выплатили с начала 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Сельхозпроизводители Краснодарского края с начала 2019 года получили более 3,2 млрд рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов.

- Одобрены заявки на финансовую помощь по таким направлениям, как погектарная поддержка в области овощеводства, элитного семеноводства, а также на закладку и уход за садами, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, деньги выделали на развитие семейных ферм, сельхозкооперативам, проработавшим более 1 года, а также на улучшение жилищных условий семьям, живущим в сельской местности.

В данный момент идет выплата субсидий на закладку новых виноградников, развитие мясного животноводства. При этом, на финансовую помощь могут рассчитывать, как крупные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства Кубани. Всего в 2019 году на поддержку регионально агропромышленного комплекса потратят 8,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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