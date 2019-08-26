2019-08-26T18:56:37+03:00
Туризм

На Кубани создают новые маршруты для туристов

В регионе активно развивают экскурсионный потенциал
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Приток туристов в Краснодарский край растет год от года. Чтобы отдыхающие не скучали, а отрасль продолжала развиваться, в регионе открывают новые экскурсионные маршруты.

- В частности, «Тамань: от античности до наших дней» предлагает отдыхающим во время 12-часового автопутешествия по Темрюкскому району преодолеть 100 км и ознакомиться с кубанским колоритом и историей, а также продегустировать экологически чистые продукты, выращенные в крае. Также он подразумевает посещение «Атамани», музеев и объектов агротуризма, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще один новый маршрут «Хвала вину» гораздо длиннее - 240 км. Как следует из названия, он подразумевает посещение виноделен Темрюкского района и Новороссийска. Помимо этого, туристам предлагается посетить крейсер-музей «Михаил Кутузов», галерею современного искусства и арт-парк в Абрау-Дюрсо.

Стоит отметить, что обо всех новых экскурсионных маршрутах по территории Кубани расскажут на международном портале Russia.travel. Его материалы переведены на 12 языков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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