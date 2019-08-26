На краснодарском коллекторе «Головатовский» завершили работы по санации

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-26T19:20:46+03:00

Они начались в 2018 году

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В Краснодаре завершили работы по санации коллектора «Головатовский». Он принимает до 30% всех городских стоков. Сейчас специалисты приводят в порядок прилегающую территорию.

- Санация коллектора проходила по методу «труба в трубе», что позволило провести работы с минимальным повреждением дорожного полотна и избежать масштабных земляных работ, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

Протяженность нового участка – порядка 1,3 км. Перед санацией его прочистили, а затем проложили новую пластиковую трубу внутри отслужившей свой срок металлической. Специалисты, в частности, смонтировали 6 колодцев и выполнили переподключение абонентов.

Стоит отметить, что работы на коллекторе «Головатовский» стартовали в октябре 2018.

Между тем, в краевой столице в парке «Краснодар» прорвало канализацию. Сточные воды затопили участок зеленой зоны и проезжую часть по улице Восточно-Кругликовской.

ИСТОЧНИК KP.RU