На краснодарском коллекторе «Головатовский» завершили работы по санации
В Краснодаре завершили работы по санации коллектора «Головатовский». Он принимает до 30% всех городских стоков. Сейчас специалисты приводят в порядок прилегающую территорию.
- Санация коллектора проходила по методу «труба в трубе», что позволило провести работы с минимальным повреждением дорожного полотна и избежать масштабных земляных работ, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.
Протяженность нового участка – порядка 1,3 км. Перед санацией его прочистили, а затем проложили новую пластиковую трубу внутри отслужившей свой срок металлической. Специалисты, в частности, смонтировали 6 колодцев и выполнили переподключение абонентов.
Стоит отметить, что работы на коллекторе «Головатовский» стартовали в октябре 2018.
Между тем, в краевой столице в парке «Краснодар» прорвало канализацию. Сточные воды затопили участок зеленой зоны и проезжую часть по улице Восточно-Кругликовской.
ИСТОЧНИК KP.RU