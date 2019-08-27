Кубанская спортсменка установила рекорд России на соревнованиях в Испании

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-27T07:21:57+03:00

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25 августа в Мадриде прошел легкоатлетический турнир MeetingMadrid 2019, который был организован Королевской федерацией легкой атлетики Испании.

Представительница Краснодарского края Полина Миллер пробежала 400 метров за 51 секунду. Спортсменка поставила новый рекорд России среди молодежи до 20 лет, предыдущий был 51,31 секунда. Его выиграла в 1999 году знаменитая бегунья из Тулы Олеся Зыкина.

- В этом сезоне Миллер победила на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет и на «Мемориале братьев Знаменских», а в прошлом году стала чемпионкой России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU