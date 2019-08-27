Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета
Восемь кубанских предприятий, которые занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, сельхозтехники, гофрированной бумаги и картона, изделий из пластмассы, а также матрасов, постельного белья и мебели для спален, получат субсидии.
Производителям выделят 19 миллионов рублей по региональной госпрограмме развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Эта сумма позволит возместить часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими ранее на пополнение оборотных средств.
- В этом году объем программы субсидирования превысил 80 миллионов рублей. По итогам двух прошедших комиссий программа выполнена на 50 процентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, сельхозпроизводители Краснодарского края с начала 2019 года получили более 3,2 млрд рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU