2019-08-27T07:38:42+03:00
Общество

Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета

Общая сумма финансирования 19 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Восемь кубанских предприятий, которые занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, сельхозтехники, гофрированной бумаги и картона, изделий из пластмассы, а также матрасов, постельного белья и мебели для спален, получат субсидии.

Производителям выделят 19 миллионов рублей по региональной госпрограмме развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Эта сумма позволит возместить часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими ранее на пополнение оборотных средств.

- В этом году объем программы субсидирования превысил 80 миллионов рублей. По итогам двух прошедших комиссий программа выполнена на 50 процентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, сельхозпроизводители Краснодарского края с начала 2019 года получили более 3,2 млрд рублей субсидий из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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