2019-08-27T08:07:25+03:00
Здоровье

Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита

Многие годы молодой человек жил с постоянными болями
Александра ПОДУШКО
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Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатитаКраснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита
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В Краснодаре в краевую клиническую больницу №2 обратился парень, который многие годы жил с тяжелой формой панкреатита. В протоке его поджелудочной железы образовались камни, они нарушали работу органа и доставляли постоянные боли.

- Команда эндоскопистов ККБ №2 выполнила малоинвазивную операцию, которую в мире проводят в единичных клиниках. Через небольшой разрез, всего 0,5 сантиметров к протоку поджелудочной железы вводится специальный зонд для дробления камней электрическим разрядом. Хирурги также установили стент, который позволит улучшить отток секрета поджелудочной железы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Сейчас методика кубанских эндоскопистов уже становится на поток. Такие операции позволяют значительно сократить сроки госпитализации и реабилитации, поддерживая на высоком уровне эмоциональное состояние пациентов.

Напомним, более 25 тысяч кубанцев за несколько месяцев прошли диспансеризацию по вечерам и выходным. В поликлиниках края изменили график работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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