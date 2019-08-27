2019-08-27T08:39:06+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 27 августа 2019 года: в Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться

А на Азовском побережье вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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А на Азовском побережье вода как парное молокоА на Азовском побережье вода как парное молокоФото: Александра ПОДУШКО
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«КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

27 августа теплее всего плавать в Сочи и Туапсе - здесь вода прогрета до 26,7 градусов. В Джубге, Геленджике, Туапсе чуть прохладнее – 26,5 градусов. В Новороссийске водичка как парное молоко – 26,1 градусов, а в Анапе до 25 градуса. В Адлере заплывы освежают 24,4 градуса.

Что же до Азовского моря, то в Приморско-Ахтарске вода самая прохладная – 25,2 градуса. А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 25,7 градусов.

- На Черноморском побережье во вторник без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, в районе Новороссийска будет сбивать с ног до 22 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +34, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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