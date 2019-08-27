2019-08-27T09:03:26+03:00
Происшествия

В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива

Школьников нашли, с ними провели профилактическую беседу
Александра ПОДУШКО
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В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотиваВ Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива
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В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте обратились работники РЖД. Они рассказали о том, что на железнодорожном перегоне подростки обкидали камнями проходящий грузовой поезд и разбили лобовое стекло локомотива.

- Вскоре полицейские задержали двоих школьников 10 и 11 лет. Дети признались, что действительно, гуляли вблизи железной дороги, и, увидев приближающийся поезд, решили посмотреть, как будут отлетать камни от вагонов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские поговорили с детьми и напомнили об ответственности за нарушение Российского законодательства. Сведения о проступке подростков направлены в школу. Там специалисты проведут с ними индивидуальную профилактическую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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