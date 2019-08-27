В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный свет

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-27T09:14:10+03:00

Они погибли на месте происшествия

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В Краснодаре на улице Петра Метальникова в 23:02 26 августа произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в водитель автомобиля марки Mazda на регулируемом перекрестке сбил двух человек. 58-летние мужчина и женщина перебегали дорогу на красный сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате ДТП оба пешехода от полученных травм погибли на месте. По факту аварии приводится проверка.

Напомним, 25 августа вечером на трассе Майкоп-Усть-Лабинск случилось дорожно-транспортное происшествие. Спасатели установили, что произошла авария с участием легковушки и КамАЗа. Фура от столкновения загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU