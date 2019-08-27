2019-08-27T09:36:45+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе задержали домушника

Парень похитил два кольца стоимостью 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе задержали домушникаВ Туапсинском районе задержали домушникаФото: Архив "КП"
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Жительница села Агой пришла после работы домой и обнаружила, что из ее жилища пропали ювелирные украшения. С заявлением она обратилась к полицейским Туапсинского района.

Правоохранители осмотрели дом потерпевшей и установили, что злоумышленник проник к ней путем подбора ключа к входной двери. Из дома он вынес два золотых кольца стоимостью более 20 тысяч рублей.

- Полицейские уже через пару часу установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. 20-летнего жителя города Туапсе доставили в отдел полиции. Ювелирные изделия вернули законной владелице, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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