В Туапсинском районе задержали домушника

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-27T09:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница села Агой пришла после работы домой и обнаружила, что из ее жилища пропали ювелирные украшения. С заявлением она обратилась к полицейским Туапсинского района.

Правоохранители осмотрели дом потерпевшей и установили, что злоумышленник проник к ней путем подбора ключа к входной двери. Из дома он вынес два золотых кольца стоимостью более 20 тысяч рублей.

- Полицейские уже через пару часу установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. 20-летнего жителя города Туапсе доставили в отдел полиции. Ювелирные изделия вернули законной владелице, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU