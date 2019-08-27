В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе
В Сочи в дежурную часть с заявление о поджоге обратилась владелица одного из местных кафе. Ущерб составил 1 миллион 145 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники полиции задержали на одной из улиц города-курорта 20-летнего местного жителя. Он признался, что поджег заведение по заказу 30-летнего жителя ближнего зарубежья.
- Правоохранители провели проверку. Выяснилось, что задержанный причастен к еще одному подобному факту противоправной деятельности. В августе парень поджег автомобиль марки «Вольво S60». Сделал он это по просьбе того же заказчика. 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья также задержали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
ИСТОЧНИК KP.RU