СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-27T10:03:11+03:00

В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе Фото: Архив "КП"

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В Сочи в дежурную часть с заявление о поджоге обратилась владелица одного из местных кафе. Ущерб составил 1 миллион 145 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали на одной из улиц города-курорта 20-летнего местного жителя. Он признался, что поджег заведение по заказу 30-летнего жителя ближнего зарубежья.

- Правоохранители провели проверку. Выяснилось, что задержанный причастен к еще одному подобному факту противоправной деятельности. В августе парень поджег автомобиль марки «Вольво S60». Сделал он это по просьбе того же заказчика. 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья также задержали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

ИСТОЧНИК KP.RU